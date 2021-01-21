Великолукские школьники пополнили ряды «Юнармии»

18:51, 21 января 2021, ПАИ

На днях в великолукской школе № 9 прошла парадная церемония, посвящённая вступлению школьников в ряды движения «Юнармия». Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости». Семь кандидатов произнесли торжественную клятву и стали полноправными юнармейцами.

Церемония проходила в недавно открывшемся Центре патриотического воспитания и поисковой работы «Наследники Победы» в довольно необычном формате, приближенном к армейской присяге.

«Юнармия» – это всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в России в 2016 году.