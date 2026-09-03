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Общество

Юрист раскрыл порядок действий при отказе зачислить школьника в десятый класс

При отказе в зачислении школьника в десятый класс можно обратиться в прокуратуру с жалобой, но перед этим стоит получить письменное пояснение образовательного учреждения, заявил юрист Михаил Пирогов news.ru.

Фото: ПАИ

Необходимо потребовать у школы письменное решение с чёткой формулировкой причины того, что подростка не могут принять. Помимо этого, можно подать письменную жалобу в городское или районное управления образования с просьбой оказать содействие в зачислении или предоставить альтернативное место в другой школе.

Если же департамент бездействует, следующим шагом является обращение в районную прокуратуру. Отказ в приёме по неуважительной причине может квалифицироваться как административное правонарушение.

При отказе в зачислении также можно обратиться в суд, ссылаясь на недавние решения Верховного суда по аналогичным делам. Даже на этапе обращения к уполномоченному по правам ребёнка подобные конфликты часто разрешаются положительно после вмешательства надзорных органов, добавил юрист.

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