Юрист раскрыл порядок действий при отказе зачислить школьника в десятый класс

18:07, 03 сентября 2026, ПАИ

При отказе в зачислении школьника в десятый класс можно обратиться в прокуратуру с жалобой, но перед этим стоит получить письменное пояснение образовательного учреждения, заявил юрист Михаил Пирогов news.ru.

Необходимо потребовать у школы письменное решение с чёткой формулировкой причины того, что подростка не могут принять. Помимо этого, можно подать письменную жалобу в городское или районное управления образования с просьбой оказать содействие в зачислении или предоставить альтернативное место в другой школе.

Если же департамент бездействует, следующим шагом является обращение в районную прокуратуру. Отказ в приёме по неуважительной причине может квалифицироваться как административное правонарушение.

При отказе в зачислении также можно обратиться в суд, ссылаясь на недавние решения Верховного суда по аналогичным делам. Даже на этапе обращения к уполномоченному по правам ребёнка подобные конфликты часто разрешаются положительно после вмешательства надзорных органов, добавил юрист.