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Политика

Мигрантам-строителям могут упростить въезд в Россию

Пока рассматривают только мигрантов, занятых в строительной сфере. Фото nkbconsult.ru

 

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству упростить въезд в Россию трудовым мигрантам, которые заняты на строительных объектах. Об этом пишут «Известия».
Ранее Минстрой уже жаловался на острую нехватку трудовых рук.

Сейчас будущие работники не могут пересечь границу России из-за введённых ограничительных мер по коронавирусу. Пострадали и другие экономические отрасли: ЖКХ, транспорт. Но разговор о послаблении въезда в страну идёт пока только для строителей.

«Без помощи государства мигранты сами пытаются оформить разрешительные документы и становятся жертвами мошенников. Возможно, в будущем въезд упростят не только рабочим строительных специальностей, но тогда необходимо будет ужесточить противоэпидемические мероприятия для мигрантов», – говорят эксперты в сфере труда.

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