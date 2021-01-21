Несоблюдение дистанции и небезопасные манёвры при обгоне стали причинами ДТП во время зимних каникул в Гдовском районе

21:35, 21 января 2021, ПАИ

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За время зимних каникул в Гдовском районе зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших в них нет.

Но нашлись безответственные люди, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, сообщают корреспонденты газеты «Гдовская заря».

Так, мужчина совершил аварию у Горончарово. Водитель автомобиля ВАЗ скрылся с места происшествия, но по горячим следам его удалось задержать. Теперь лихач надолго останется без прав. Среди нарушителей правил дорожного движения была и представительница прекрасного пола, которая на квадроцикле опрокинулась в канаву в прибрежной зоне Чудского озера. Отделалась ушибами.

Как рассказали автоинспекторы Гдовского района, в основном причинами всех этих происшествий стали несоблюдение дистанций и небезопасные манёвры при обгоне.