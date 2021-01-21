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Общество

Сегодня электрики осветили улицу в деревне Тушитово

В Тушитово будет светло. Фото Анастасии Зайцевской



Свет приходит на деревенские улицы, пишут журналисты газеты «Плюсский край». 
Как и было обещано, работы по уличному освещению нашли своё продолжение в деревнях, входящих в состав ГП «Плюсса».

Сегодня, 21 января, плюсские электрики занимались установкой фонарей в деревне Тушитово, где долгие годы уличное освещение отсутствовало. Теперь здесь на двух улицах будет пока гореть шесть фонарей. Но их количество может увеличиться и до 15. Как уточнил глава администрации горпоселения Андрей Павлик, работы по подключению в этот день не удалось завершить из-за нехватки (по непонятным причинам) электропроводов между опорами. А днём ранее автовышка работала в Должицах. В этом населённом пункте два светодиодных фонаря заменили и три установили дополнительно.

Уличное освещение появится и в деревне Курино. В остальных сельских населённых пунктах работы будут продолжены на следующей неделе, уточнил глава администрации.

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