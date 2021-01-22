Тело женщины обнаружили в Великих Луках
В Великих Луках обнаружили тело женщины. В настоящее время устанавливается личность погибшей, пишет «Великолукская правда. Новости».
21 января на улице Энгельса, у дома № 29 обнаружили труп местной жительницы 60-65 лет. Рост 150-160 сантиметров, плотного телосложения. Волосы темно-русые с сединой, концы окрашены.
Была одета в темное пальто с пуговицами, темные рейтузы, черные сапоги на молнии, темную блузку с цветными узорами. Полиция призывает обращаться по телефонам 02 или 8-906-223-11-28.