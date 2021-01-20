0
14:41
Матвиенко: В России не будет ковид-паспортов
12:48
Несколько новых препаратов для лечения COVID-19 зарегистрированы в России
22:54
Создатели сериала «Острые козырьки» заявили о его закрытии
18:46
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
23:49
18 января исполняется 78 лет со дня прорыва Ленинградской блокады
20:57
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
22:14
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
Еще новости
Страна и мир

Теракт предотвратили в Башкирии

В Башкирии сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт — силовики задержали 26-летнего последователя радикального ислама, который готовил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости.

В тайнике у молодого человека нашли и изъяли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Согласно переписке в смартфоне, инструкции ему передавали эмиссары террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), которые находятся за пределами РФ.

Решение о мере пресечения в отношении гражданина еще не принято. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Матвиенко: В России не будет ковид-паспортов
20 января 2021
Матвиенко: В России не будет ковид-паспортов
Несколько новых препаратов для лечения COVID-19 зарегистрированы в России
20 января 2021
Несколько новых препаратов для лечения COVID-19 зарегистрированы в России
Создатели сериала «Острые козырьки» заявили о его закрытии
19 января 2021
Создатели сериала «Острые козырьки» заявили о его закрытии
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18 января 2021
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18 января исполняется 78 лет со дня прорыва Ленинградской блокады
17 января 2021
18 января исполняется 78 лет со дня прорыва Ленинградской блокады
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
17 января 2021
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
16 января 2021
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
Доктор Мясников считает проблему ожирения россиян опаснее эпидемии коронавируса
16 января 2021
Доктор Мясников считает проблему ожирения россиян опаснее эпидемии коронавируса

Идет загрузка...