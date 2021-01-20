Теракт предотвратили в Башкирии
В Башкирии сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт — силовики задержали 26-летнего последователя радикального ислама, который готовил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости.
В тайнике у молодого человека нашли и изъяли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Согласно переписке в смартфоне, инструкции ему передавали эмиссары террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), которые находятся за пределами РФ.
Решение о мере пресечения в отношении гражданина еще не принято. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается.