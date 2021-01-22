О грядущих спектаклях в Псковском драмтеатре рассказал арт-директор Андрей Пронин

11:38, 22 января 2021, ПАИ

Арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин рассказал в эфире псковской радиостанции «7 Небо» о грядущих спектаклях.

По его словам, 23 февраля в театре состоится спектакль «Дни Победы», который планировался к выходу 9 мая еще прошлого года к юбилею Победы. Постановка по пьесе Ксении Степанычевой, режиссер — Вера Попова.

«6, 7 и 8 марта у нас премьера «Свидетельских показаний» по пьесе Дмитрия Данилова, над этим спектаклем сейчас активно и плодотворно работает режиссер Семен Серзин», - добавил Пронин.

Он также охарактеризовал режиссера как хорошего человека, с которым он знаком «100 лет».

«Несмотря на относительную молодость, он поставил много спектаклей, в последние годы он живет в Москве, переехав из Санкт-Петербурга», - заключил гость радиостанции.