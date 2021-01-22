0
11:39
Андрей Пронин: Надеемся, Пушкинский театральный фестиваль принесет любопытные новации
11:38
О грядущих спектаклях в Псковском драмтеатре рассказал арт-директор Андрей Пронин
11:25
О планах музея-заповедника «Изборск», уникальности экспозиций и самых вкусных пирогах – в интервью с Натальей Дубровской
16:01
Режиссер «Человека из Подольска»: Псковские актеры — классные
15:44
Ему сложно вылезти из кабалы, в которую он себя загнал, — Семен Серзин об Урганте
15:31
Семен Серзин рассказал, как выбрал актера на главную роль для «Человека из Подольска»
14:00
О захватывающем спектакле про скуку и таланте Ивана Урганта – в интервью с режиссёром Семёном Серзиным
Еще новости
Культура

О грядущих спектаклях в Псковском драмтеатре рассказал арт-директор Андрей Пронин

Арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин рассказал в эфире псковской радиостанции «7 Небо» о грядущих спектаклях. 

По его словам, 23 февраля в театре состоится спектакль «Дни Победы», который планировался к выходу 9 мая еще прошлого года к юбилею Победы. Постановка по пьесе Ксении Степанычевой, режиссер — Вера Попова. 

«6, 7 и 8 марта у нас премьера «Свидетельских показаний» по пьесе Дмитрия Данилова, над этим спектаклем сейчас активно и плодотворно работает режиссер Семен Серзин», - добавил Пронин. 

Он также охарактеризовал режиссера как хорошего человека, с которым он знаком «100 лет». 

«Несмотря на относительную молодость, он поставил много спектаклей, в последние годы он живет в Москве, переехав из Санкт-Петербурга», - заключил гость радиостанции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Андрей Пронин: Надеемся, Пушкинский театральный фестиваль принесет любопытные новации
22 января 2021
Андрей Пронин: Надеемся, Пушкинский театральный фестиваль принесет любопытные новации
О грядущих спектаклях в Псковском драмтеатре рассказал арт-директор Андрей Пронин
22 января 2021
О грядущих спектаклях в Псковском драмтеатре рассказал арт-директор Андрей Пронин
Режиссер «Человека из Подольска»: Псковские актеры — классные
21 января 2021
Режиссер «Человека из Подольска»: Псковские актеры — классные
Ему сложно вылезти из кабалы, в которую он себя загнал, — Семен Серзин об Урганте
21 января 2021
Ему сложно вылезти из кабалы, в которую он себя загнал, — Семен Серзин об Урганте
Семен Серзин рассказал, как выбрал актера на главную роль для «Человека из Подольска»
21 января 2021
Семен Серзин рассказал, как выбрал актера на главную роль для «Человека из Подольска»
Интересные факты из жизни Владимира Ленина можно узнать из видеолектория Президентской библиотеки
20 января 2021
Интересные факты из жизни Владимира Ленина можно узнать из видеолектория Президентской библиотеки
Критик Сергей Соседов назвал Моргенштерна «шибзиком»
20 января 2021
Критик Сергей Соседов назвал Моргенштерна «шибзиком»
Музейные надежды – ПАИ-live c Натальей Дубровской
20 января 2021
Музейные надежды – ПАИ-live c Натальей Дубровской

Идет загрузка...