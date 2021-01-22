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Общество

Кассационный суд разъяснил, что такое ДТП

Кроме машины, никто не пострадал. И ничто не пострадало. Это ДТП? Фото kineshemec.ru

 

Представьте, что водитель автомобиля неожиданно не справился с упавлением. Его машину занесло, он слетел на обочину и врезался в дерево. Хорошо, что сам жив остался. Выбрался из авто и пошёл ловить попутку до города в надежде подъехать потом с эвакуатором.

Только он отъехал, как покуроченную машину заметили сотрудники ДПС, проезжая мимо. Они составляют протокол, определить водителя – не проблема , номера он не скручивал. Сотрудники ДПС решают, что водитель скрылся с места происшествия. Это ДТП? 

Кассационный суд поставил точку. В соответствии с законом «О безопасности дорожного движения» и правилами дорожного движения «дорожно-транспортным происшествием признаётся событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб». Но в материалах дела нет доказательств, подтверждающих, что в результате происшедшего наступили последствия, указанные в правилах.

Кассационный суд сделал вывод. «Если в происшествии пострадал только автомобиль неудачливого водителя, нет ущерба третьим лицам, то и дорожно-транспортного происшествия нет», – пишет «Российская газета».

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