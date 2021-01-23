181 человек заболел коронавирусом в Псковской области за сутки
В Псковской области за сутки коронавирусом заболел 181 человек. Такие данные опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Общее количество заражённых в регионе достигло 28 473, выздоровел 16 121 человек, умерло 120.
«Количество выздоровевших сегодня снова выше числа заболевших, – отметил глава региона. – Статистика только начинает выравниваться».
Губернатор добавил, что следует соблюдать все меры противовирусной безопасности.