Юг Псковской области осветят в рамках нацпроекта в 2021 году

14:32, 23 января 2021, ПАИ

В 2021 году юг Псковской области осветят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, отвечая на популярные вопросы граждан.

Борис Елкин напомнил, что проект на территории региона реализуется с 2019 года. Большой объём работ был сделан на территории Печорского, Псковского и Палкинского районов. Освещены дороги в Опочке и Пушкинских Горах, а также на дороге Корытово – Пристань.

«В 2021 году данная работа будет продолжена, география уходит на юг, – добавил Елкин. – Будут освещены населённые пункты в деревнях Великолукского, Себежского районов».