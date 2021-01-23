Псковский техникум опроверг информацию о привлечении студентов к несанкционированной акции

14:44, 23 января 2021, ПАИ

Информацию о привлечении студентов к несанкционированной акции опроверг Псковский кооперативный техникум.

Администрация техникума заявила, что информация является клеветой и никаких массовых собраний со студентами техникума не проводилось с марта 2020 года.

«Никаких призывов к противоправным действиям студентов не было и не могло быть», – отметили в администрации.

Кроме того, техникум оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы для установления и наказания лиц, которые занимались распространением ложной информации.