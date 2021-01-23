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Общество

61-летие отмечает глава Гдовского района Юрий Павлов

Фото: официальный сайт Гдовского района

Глава Гдовского района Юрий Павлов 23 января отмечает 61-летие. Он родился в 1960 году в деревне Навережье Дедовичского района. В 1977 году окончил Пожеревицкую среднюю школу и поступил на агрономический факультет Великолукского сельскохозяйственного института по специальности «агрономия», который окончил в 1982 году.

С 2001 по 2005 год занимал должность главы администрации Гдовской волости. С 2005 года по ноябрь 2017 года был главой администрации городского поселения Гдов, избирался на должность трижды.

12 ноября 2017 года был избран главой Гдовского района, получив 54,1 % голосов избирателей. Женат, есть два взрослых сына.

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