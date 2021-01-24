Названы самые быстро ржавеющие автомобили

13:34, 24 января 2021, ПАИ

Названы автомобили с самой низкой антикоррозийной защитой. Рейтинг составил журнал «За рулём».

Согласно материалу, проблемы с ржавчиной могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta. Самым слабым местом у машины являются непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. По мнению издания, это связано с нестабильным качеством оцинковки.

С похожей ситуацией могут столкнуться владельцы Renault Logan и Sandero, на которых ржавчина может появиться «через пару зим».

Среди недорогих кроссоверов лидером антирейтинга стал автомобиль Skoda Yeti. Отмечается, что на проблемы с коррозией не влияет место сборки автомобиля.

В среднем ценовом сегменте издание выделило Mazda 6, особенно первое поколение автомобиля. Ржавчина на машине может появиться после двух-трёх зим эксплуатации на усыпанных реагентами дорогах, а серьёзные повреждения отмечаются после 6-7 лет при пробегах более 100 тысяч километров. Быстрее всего окисление происходит со стороны днища.

Абсолютным «чемпионом» с точки зрения быстрого появления коррозии стал УАЗ «Патриот». Отмечается, что ржавчину находили уже на новых машинах, выпущенных до 2018 года.