0
13:11
Более 241 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
12:17
Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области
11:57
Ещё 92 человека заразились коронавирусом в Псковской области
11:17
Более 22 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
09:47
Умер депутат Новосокольнического района Николай Пасуев
23:26
Крупная партия контрабандных сигарет арестована псковскими пограничниками в Невельском районе
22:31
Псковичам рассказали, как не отравиться в кафе и столовых
Еще новости
Общество

Названы самые быстро ржавеющие автомобили

Названы автомобили с самой низкой антикоррозийной защитой. Рейтинг составил журнал «За рулём».

Согласно материалу, проблемы с ржавчиной могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta. Самым слабым местом у машины являются непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. По мнению издания, это связано с нестабильным качеством оцинковки.

С похожей ситуацией могут столкнуться владельцы Renault Logan и Sandero, на которых ржавчина может появиться «через пару зим».

Среди недорогих кроссоверов лидером антирейтинга стал автомобиль Skoda Yeti. Отмечается, что на проблемы с коррозией не влияет место сборки автомобиля.

В среднем ценовом сегменте издание выделило Mazda 6, особенно первое поколение автомобиля. Ржавчина на машине может появиться после двух-трёх зим эксплуатации на усыпанных реагентами дорогах, а серьёзные повреждения отмечаются после 6-7 лет при пробегах более 100 тысяч километров. Быстрее всего окисление происходит со стороны днища.

Абсолютным «чемпионом» с точки зрения быстрого появления коррозии стал УАЗ «Патриот». Отмечается, что ржавчину находили уже на новых машинах, выпущенных до 2018 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Более 241 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
24 января 2021
Более 241 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области
24 января 2021
Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области
Ещё 92 человека заразились коронавирусом в Псковской области
24 января 2021
Ещё 92 человека заразились коронавирусом в Псковской области
Более 22 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
24 января 2021
Более 22 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
Умер депутат Новосокольнического района Николай Пасуев
24 января 2021
Умер депутат Новосокольнического района Николай Пасуев
Крупная партия контрабандных сигарет арестована псковскими пограничниками в Невельском районе
23 января 2021
Крупная партия контрабандных сигарет арестована псковскими пограничниками в Невельском районе
Псковичам рассказали, как не отравиться в кафе и столовых
23 января 2021
Псковичам рассказали, как не отравиться в кафе и столовых
Псковский драмтеатр переносит запланированные на выходные спектакли «Каштанка»
23 января 2021
Псковский драмтеатр переносит запланированные на выходные спектакли «Каштанка»

Идет загрузка...