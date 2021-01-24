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Общество

Псковские врачи рассказали, сколько длится лечение от COVID-пневмонии

Сколько длится лечение от COVID-пневмонии, рассказали врачи Псковской областной инфекционной больницы в Instagram-аккаунте медицинского учреждения, отвечая на вопросы псковичей.

Главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко и врач-пульмонолог Марина Керман отметили, что срок лечения пневмонии зависит от многих факторов – от возраста пациента, наличия у него сопутствующих заболеваний, возбудителя пневмонии.

«Например, у молодого человека без сопутствующих заболеваний бактериальная пневмония может разрешиться примерно за 7-10 дней», – пояснили врачи.

В то же время COVID-пневмонии разрешаются более длительное время. «После клинического выздоровления, которое может наступить на 14-й день, рентгенологические признаки могут сохраняться до трёх месяцев», – заключили специалисты. 

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