Почему после COVID-19 слабость в мышцах и как от неё избавиться – советы врача

16:15, 24 января 2021, ПАИ

В официальном Instagram-аккаунте Псковской областной инфекционной больницы специалист, отвечая на вопрос псковичей, рассказал, что делать человеку при слабости в мышцах после того, как он переболел коронавирусом.

«Мышечная слабость (и даже иногда болевой синдром в мышцах) может присутствовать при постковидном синдроме. Причины пока не выяснены до конца, но есть несколько гипотез: возможно, это прямое повреждение тканей организма, а может быть, повреждение сосудов», – отметила врач-пульмонолог Марина Керман.

По её словам, чтобы избавиться от слабости в мышцах, необходимо делать ЛФК – мягкую разминку и растяжку мышц. Также врач отмечает, что при отсутствии противопоказаний возможно проведение расслабляющего массажа мышц.