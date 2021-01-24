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Общество

Псковичей приглашают пересмотреть мультфильм, посвященный Великим Лукам

В 2017 году Движение «СВОЕ!» сняли мультфильм, посвященный Великим Лукам, пишет газета «Гдовская заря». Однако тема мультипликации актуальна и сегодня, ведь она рассказывает о том «Как Луки стали Великими».

«Мультфильм был презентован летом 2017 года. Его главные герои - дед с внуком - рассказали, откуда Великие Луки берут своё название, о пути «из варяг в греки», и воздухоплавании, а также о том, почему город называют «Малым Сталинградом». Зовите детей и вместе смотрите познавательный ролик», - приглашают журналисты газеты псковичей.

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