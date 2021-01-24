0
20:34
Псковский фонд «Добрый город» объявляет творческий конкурс для детей от 3 до 14 лет
19:46
Михаил Ведерников поблагодарил за работу участников проекта «Внуки истории»
19:23
Как будет работать ФАП Великолукского района в последнюю неделю января
19:07
Псковичей приглашают пересмотреть мультфильм, посвященный Великим Лукам
19:00
Кому мешают рыболовы-любители – Николай Бесклёвный о новых запретах
18:45
В Бежаницком районе поселилась снежная корова
16:35
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Еще новости
Общество

Как будет работать ФАП Великолукского района в последнюю неделю января

Как будет работать ФАП Великолукского района в последнюю неделю января, напоминает редакция газеты «Наш путь».

25 января - р-н Лаврино (возле магазина Великолукского райпо).

27 января - д. Марьино Шелковской волости (возле ФАПа).

28 января - д. Липец Лычевской волости (возле ФАПа).

Желающие смогут проконсультироваться со специалистами, пройти осмотр, сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию, женщины могут сделать маммографию. Также в мобильном ФАПе можно сделать прививку от гриппа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Псковский фонд «Добрый город» объявляет творческий конкурс для детей от 3 до 14 лет
24 января 2021
Псковский фонд «Добрый город» объявляет творческий конкурс для детей от 3 до 14 лет
Михаил Ведерников поблагодарил за работу участников проекта «Внуки истории»
24 января 2021
Михаил Ведерников поблагодарил за работу участников проекта «Внуки истории»
Как будет работать ФАП Великолукского района в последнюю неделю января
24 января 2021
Как будет работать ФАП Великолукского района в последнюю неделю января
Псковичей приглашают пересмотреть мультфильм, посвященный Великим Лукам
24 января 2021
Псковичей приглашают пересмотреть мультфильм, посвященный Великим Лукам
В Бежаницком районе поселилась снежная корова
24 января 2021
В Бежаницком районе поселилась снежная корова
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
24 января 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Можно ли делать прививку от COVID-19 при астме
24 января 2021
Можно ли делать прививку от COVID-19 при астме
Более 241 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
24 января 2021
Более 241 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

Идет загрузка...