Как будет работать ФАП Великолукского района в последнюю неделю января
Как будет работать ФАП Великолукского района в последнюю неделю января, напоминает редакция газеты «Наш путь».
25 января - р-н Лаврино (возле магазина Великолукского райпо).
27 января - д. Марьино Шелковской волости (возле ФАПа).
28 января - д. Липец Лычевской волости (возле ФАПа).
Желающие смогут проконсультироваться со специалистами, пройти осмотр, сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию, женщины могут сделать маммографию. Также в мобильном ФАПе можно сделать прививку от гриппа.