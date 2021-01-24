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Общество

В Дедовичах почтили память Героя Советского Союза Леонида Голикова

В Дедовичах почтили память Героя Советского Союза Леонида Голикова, пишет газета «Коммуна». 24 января состоялся ставший уже традиционным лыжный десант к месту захоронения в деревне Острая Лука.

«Более 15 километролв от Дедовичской средней школы № 1 до места захоронения прошли активисты Псковской ГРЭС и участники группы «Поиск» под руководством Антона Кириллова. Снежный десант – это давно сложившаяся традиция, дань памяти Герою Советского Союза. Пока лыжники проходили свой на самом деле тяжёлый путь, на территории возле захоронения была проведена работа по её благоустройству: вычистили снег, убрали ветки деревьев», – сообщает издание.

На месте захоронения состоялся митинг, в котором приняли участие и местные жители. Жители Дедовичей вспомнили первых организаторов лыжного десанта – Валерия Ивановича Гусакова и Владимира Юрьевича Елизарова. Им была посвящена минута молчания.

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