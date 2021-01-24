Россиянин выставил на продажу столовую вилку за два миллиона рублей
Житель Ишимского района Тюменской области выставил на продажу вилку за два миллиона рублей вилку, пишет «Лента.ру». Владелец столового прибора уверен, что вилка принадлежала самому адмиралу Колчаку.
«Вилка и ещё несколько старых монет были найдены в Казахстане. знающие люди подсказали, что она с большой вероятностью могла принадлежать Колчаку. К тому же на ней и гравировка есть с его инициалами», – поделился с журналистами издания мужчина.
Владелец ценного предмета готов скинуть несколько сотен тысяч рублей, если покупатель вилки правителя Сибири прошлого века реально будет готов купить её. По словам продавца, он не сомневается в том, что вилка действительно принадлежала Колчаку. Однако отправлять реликвию на экспертизу он не собирается.