Россиянин выставил на продажу столовую вилку за два миллиона рублей

23:52, 24 января 2021, ПАИ

Житель Ишимского района Тюменской области выставил на продажу вилку за два миллиона рублей вилку, пишет «Лента.ру». Владелец столового прибора уверен, что вилка принадлежала самому адмиралу Колчаку.

«Вилка и ещё несколько старых монет были найдены в Казахстане. знающие люди подсказали, что она с большой вероятностью могла принадлежать Колчаку. К тому же на ней и гравировка есть с его инициалами», – поделился с журналистами издания мужчина.

Владелец ценного предмета готов скинуть несколько сотен тысяч рублей, если покупатель вилки правителя Сибири прошлого века реально будет готов купить её. По словам продавца, он не сомневается в том, что вилка действительно принадлежала Колчаку. Однако отправлять реликвию на экспертизу он не собирается.