Последнюю неделю псковичи могут полюбоваться на драгоценности с выставки «Собор церковного искусства»

10:29, 25 января 2021, ПАИ

31 января завершится работа выставки «Собор церковного искусства Пскова», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

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«В интерьеры Двора Постникова прекрасно вписалась каждая икона, каждый предмет ювелирного искусства. Особо роскошно смотрятся предметы лицевого шитья, гармонично сочетающие нити невероятных оттенков. Это поистине художественное мастерство и безупречное качество исполнения. Однако всё рано или поздно заканчивается. Если вы по каким-то причинам не смогли посетить выставку «Собор церковного искусства Пскова», это нужно непременно, обязательно сделать. Мы уверены, вы не пожалеете», - отметили в музее.

Выставка размещена на втором этаже здания Мешок-I (музейный комплекс «Двор Постникова», улица Олега Кошевого, 2). Цена билета: 200 рублей - полный, 100 рублей - льготный. Запись на экскурсию по телефону 8 (8112) 29 22 59.

Режим работы Двора Постникова на этой неделе: 26 января - выходной день, 27 января - санитарный день. Все остальные дни с 11:00 до 18:00 (касса до 17:30).