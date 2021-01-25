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Стендап-комик Александр Шаляпин найден мёртвым в Москве

Стендап-комик и актер Александр Шаляпин умер на 42-м году жизни, сообщила его представительница. Об этом пишет РИА Новости.

В СМИ появилась информация о том, что мужчина покончил с собой. «Да, это правда. Он покончил жизнь самоубийством», — сказала она.

Александр Шаляпин известен как участник Stand Up Show и по ролям в таких фильмах, как «Бумер-2», «Глухарь-2», «Женщины против мужчин», а также в сериалах «Бессонница», «Временно недоступен», «Крапленый», «Карпов». Всего на его счету более 50 картин.

Супруга Шаляпина сообщила, что в последнее время он находился в депрессии и проходил лечение.
 

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