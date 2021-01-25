Ошибки в квитанциях за ТКО: как псковичам получить перерасчёт

12:17, 25 января 2021, ПАИ

С чем связаны ошибки в квитанциях и как получить перерасчёт платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов, рассказала газете «Аргументы и факты – Псков» заместитель гендиректора компании «Псковские коммунальные системы», которая выставляет квитанции за услугу, Анна Краснова.

Она отметила, что ошибки в указании количества зарегистрированных в квартире или в доме людей могут возникать в связи с тем, что не во всех населенных пунктах у регионального оператора есть доступ к актуальной базе потребителей. В случае если в квитанции указано неверное количество жильцов, нужно обратиться к регоператору по обращению с ТКО - компании «Экопром». Любым удобным способом нужно отправить заявление на перерасчёт, справку о количестве зарегистрированных с 1 января 2019 года или о временной регистрации, а также свидетельство о праве собственности на жилье.

Анна Краснова добавила, что все нормы и правила перерасчета по обращению с ТКО прописаны в 354-м постановлении правительства РФ. Обязанность информировать регоператора о смене количества жильцов или их временном отсутствии лежит на самих собственниках помещений.

«Перерасчет проводится при отсутствии потребителя в жилом помещении более 5 полных календарных дней подряд. Причем можно подать заявление на перерасчет и на будущий период, но не более чем на 6 месяцев», - пояснила Анна Краснова. В этом случае потребуется документ, подтверждающий отсутствие, с указанием периода.

Отправить документы на перерасчёт можно несколькими способами:

1. По электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru, заполнив заявление и приложив необходимые документы (бланк заявления можно скачать на сайте регионального оператора в разделе «Перерасчёт»);

2. По электронной почте в «Псковские коммунальные системы» info@pkspskov.ru, в личном кабинете на сайте www.pkspskov.ru. Зарегистрировавшись там, можно самостоятельно распечатать квитанцию, сформировать историю начислений, посмотреть свои оплаты. Специалисты АО «ПКС» оказывают помощь в регистрации и консультируют по вопросам работы в личном кабинете по тел. (88112)-29-18-67.

3. «Почтой России» или в ходе личного визита по адресам:

- Центр обслуживания клиентов в Пскове: ул. Льва Толстого, д. 3 (здесь также есть почтовый ящик для обращений граждан);

- Центр обслуживания клиентов в Великих Луках: пр. Ленина, д. 29.

Если остались вопросы, звоните в call-центры «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки) или на горячую линию регоператора: 8 (800) 234-24-23 с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 17:00 в пятницу (обед с 13:00 до 14:00).