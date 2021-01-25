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Общество

В Пскове собирают деньги на транспортировку маламута, которого выселяют из анапского приюта

В Пскове объявлен сбор средств на транспортировку маламута, которого выселяют из зооприюта в Анапе. Об этом Псковскому агентству информации сообщила организатор псковского волонтёрского мини-приюта для брошенных ездовых собак Александра Лаба.

Она рассказала, что маламут Эрик находится в приюте в Краснодарском крае с лета 2020 года. Ему примерно два года. Недавно произошёл странный инцидент, после которого собаку не желают видеть в анапском приюте: предположительно Эрик сломал стену вольера и убил собаку, у которой начался эпилептический припадок. «Как всё произошло, никто из сотрудников не видел. Когда на место происшествия подоспели сотрудники приюта, мёртвая собака лежала в вольере Эрика. Следы травм не обнаружили, ранее агрессия по отношению к другим собакам замечена не была», – отметила Александра Лаба.

По её словам, Эрика могут передать в другой приют, где он будет жить в изоляции от других собак. «Я не верю, что он мог убить собаку: пёс добродушный и всегда был на выгуле со всеми собаками», – подчеркнула псковичка.

Она хочет дать Эрику шанс и забрать его в Псков, чтоб в дальнейшем пристроить в добрые руки. Для этого нужно собрать средства на транспортировку маламута. Всего требуется 11 тысяч рублей.  

Деньги можно переводить на карту, привязаную к номеру телефона: +79532466688 Лаба Александра Андреевна. 

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