ТОС как паровоз — ПАИ-live с Еленой Тимашовой

14:30, 25 января 2021, ПАИ

Количество ТОСов — территориальных общественных самоуправлений — в Псковской области растет с каждым годом. Еще три года назад в регионе был всего один ТОС, сейчас — более 120. Немалое значение для развития территориального общественного самоуправления имеют ежегодные региональные конкурсы проектов ТОСов.

О том, как сейчас чувствуют себя ТОСы, как в этом году будет проходить конкурс для них, в интервью руководителю проекта ПАИ-live в понедельник, 25 января, рассказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова.