0
16:48
Три очага коронавируса остаются активными в Псковской области
16:18
В Псковской области отменили запрет выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер
15:58
Глава Локнянского района рассказала, как в годы студенчества стала донором
15:57
Михаил Ведерников поздравил учащихся региона с Днем российского студенчества
15:36
Ремонт первой дороги по новым ГОСТам завершили в Плюсском районе
15:20
Стройотряды, КВН, спортивные соревнования – Вера Кондратьева о студенческих годах
15:01
Павел Волков: Было непросто, но интересно
Еще новости
Общество

26 января состоится прослушивание в детскую театральную мастерскую при Псковском драмтеатре

26 января состоится первое прослушивание в детскую театральную мастерскую «Гвозди». Регулярные занятия стартуют в феврале. Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина приглашает на занятия детей и подростков от 7 до 18 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В студии дети учатся актерскому мастерству, сценической речи, пластичности, осваивают сценографию и познают театральное закулисье вместе с опытными, внимательными педагогами.

Занятия в студии не ограничиваются тренингами и мастер-классами, ребят ждут публичные выступления. До конца сезона мастерская планирует провести два открытых творческих показа для зрителей.

Художественный руководитель студии – профессиональный режиссер, преподаватель Псковского колледжа искусств и создатель любительского молодежного театра «Nostos» Александр Суховский.

Ведущий педагог «Гвоздей» – опытный мастер, педагог по актерскому мастерству в Псковском театре драмы и колледже искусств Людмила Масленникова.

Дети будут заниматься два раза в неделю. Занятия в студии платные.

Прослушивания пройдут 26 января в 18:00 и 30 января в 14:00. Запись на прослушивание и справки по телефону: +7 (911) 395-77-63 (руководитель студии Марина Николаева).

Детям необходимо подготовить самопрезентацию: рассказ о себе и творческое задание – прозаический отрывок, стихотворение, басню (на выбор). Дополнительно конкурсанты могут представить песню, танец или продемонстрировать мастерство владения музыкальным инструментом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Три очага коронавируса остаются активными в Псковской области
25 января 2021
Три очага коронавируса остаются активными в Псковской области
В Псковской области отменили запрет выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер
25 января 2021
В Псковской области отменили запрет выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер
Глава Локнянского района рассказала, как в годы студенчества стала донором
25 января 2021
Глава Локнянского района рассказала, как в годы студенчества стала донором
Михаил Ведерников поздравил учащихся региона с Днем российского студенчества
25 января 2021
Михаил Ведерников поздравил учащихся региона с Днем российского студенчества
Ремонт первой дороги по новым ГОСТам завершили в Плюсском районе
25 января 2021
Ремонт первой дороги по новым ГОСТам завершили в Плюсском районе 1
Стройотряды, КВН, спортивные соревнования – Вера Кондратьева о студенческих годах
25 января 2021
Стройотряды, КВН, спортивные соревнования – Вера Кондратьева о студенческих годах
Павел Волков: Было непросто, но интересно
25 января 2021
Павел Волков: Было непросто, но интересно
В Псковской области финансирование конкурсов проектов ТОСов выросло почти в семь раз
25 января 2021
В Псковской области финансирование конкурсов проектов ТОСов выросло почти в семь раз

Идет загрузка...