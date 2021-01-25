26 января состоится прослушивание в детскую театральную мастерскую при Псковском драмтеатре

14:12, 25 января 2021, ПАИ

26 января состоится первое прослушивание в детскую театральную мастерскую «Гвозди». Регулярные занятия стартуют в феврале. Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина приглашает на занятия детей и подростков от 7 до 18 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В студии дети учатся актерскому мастерству, сценической речи, пластичности, осваивают сценографию и познают театральное закулисье вместе с опытными, внимательными педагогами.

Занятия в студии не ограничиваются тренингами и мастер-классами, ребят ждут публичные выступления. До конца сезона мастерская планирует провести два открытых творческих показа для зрителей.

Художественный руководитель студии – профессиональный режиссер, преподаватель Псковского колледжа искусств и создатель любительского молодежного театра «Nostos» Александр Суховский.

Ведущий педагог «Гвоздей» – опытный мастер, педагог по актерскому мастерству в Псковском театре драмы и колледже искусств Людмила Масленникова.

Дети будут заниматься два раза в неделю. Занятия в студии платные.

Прослушивания пройдут 26 января в 18:00 и 30 января в 14:00. Запись на прослушивание и справки по телефону: +7 (911) 395-77-63 (руководитель студии Марина Николаева).

Детям необходимо подготовить самопрезентацию: рассказ о себе и творческое задание – прозаический отрывок, стихотворение, басню (на выбор). Дополнительно конкурсанты могут представить песню, танец или продемонстрировать мастерство владения музыкальным инструментом.