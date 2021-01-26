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Характеризуя 2020 год, Михаил Ведерников процитировал Семёна Слепакова

Характеризуя 2020 год, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций процитировал комика, исполнителя собственных песен Семёна Слепакова.

«Не хочется начинать, как у Семёна Слепакова, со слов «это был тяжёлый год». Тем не менее год был действительно непредсказуемым, напряжённым, по некоторым вопросам решения приходилось принимать впервые. Но мы со всеми вызовами справились достойно. Я бы хотел поблагодарить всех жителей региона за терпение, за соблюдение всех ограничительных мер. Мы справились вместе», - сказал глава региона.

 

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