224 млн рублей направили на реализацию нацпроекта «Экология» в Псковской области

15:31, 25 января 2021, ПАИ

В Псковской области на реализацию нацпроекта «Экология» в 2020 году направили 224 млн рублей. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Нацпроект «Экология» отличается тем, что в его реализации принимали активное участие наши волонтёры», - отметил губернатор, добавив, что добровольцы расчищали водоохранные зоны.

Силами добровольцев было убрано 150 кубометров мусора с берегов озёр в Гдовском районе.

Помимо этого в 2020 году было продолжено развитие системы противопожарной защиты лесов.

«Закупленная техника позволила создать шесть новых лесопожарных станций в Печорах, Плюссе, Гдове, Великих Луках, Себеже и Порхове», - добавил Михаил Ведерников.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» была завершена реконструкция водопровода и станции водоподготовки в деревне Переслегино Великолукского района, что обеспечит бесперебойную подачу качественной воды жителям.

Началась реконструкция станции биохимической очистки воды в Великих Луках. Работы будут завершены в 2022 году.

Также губернатор отметил, что была оказана поддержка региональному оператору ТКО.

«Часть средств по этому направлению (21% от всех средств по нацпроекту) была возвращена в федеральный бюджет, так как запрошенная сумма потребовалась не в полном объеме», - подчеркнул глава региона.

Все остальные планы и мероприятия были реализованы на все 100%.