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Общество

О возможности смягчения ограничений по коронавирусу заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил о возможности смягчения ограничений, связанных с коронавирусом, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

«У нас уже количество тех, кто выздоровел, больше тех, кто заболел», - отметил президент.

Говоря о текущей ситуации, Владимир Путин отметил, что есть возможность аккуратно снимать введённые ранее ограничения, возвращаясь к нормальному ритму. Он добавил, что следует использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики.

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