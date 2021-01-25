О возможности смягчения ограничений по коронавирусу заявил Путин

16:07, 25 января 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил о возможности смягчения ограничений, связанных с коронавирусом, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

«У нас уже количество тех, кто выздоровел, больше тех, кто заболел», - отметил президент.

Говоря о текущей ситуации, Владимир Путин отметил, что есть возможность аккуратно снимать введённые ранее ограничения, возвращаясь к нормальному ритму. Он добавил, что следует использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики.