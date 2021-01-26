Собаки - образ жизни: как псковичка спасает брошенных хаски и маламутов

10:06, 26 января 2021, ПАИ

Уже 10 лет псковичка Александра Лаба вместе с родителями и сестрой спасает брошенных ездовых собак. Благодаря их усилиям новый дом нашли множество хаски, маламутов, лаек и беспородных животных, которые по каким-то причинам остались на улице. Обозреватель Псковского агентства информации побывала в гостях у подопечных семьи Лаба и узнала, что такое дог-трекинг, почему породистые собаки оказываются на улице и как они влияют на образ жизни новых хозяев.

«Сильно тянут – хватайся за дерево»

Уже 1,5 года Александра живёт в уютном домике в деревне Брод Печорского района. Из окна открывается прекрасный вид на Мальскую долину, Труворово городище, Городищенское озеро. Каждый день девушка выходит на 8-километровую прогулку по тропе здоровья. Причём гуляет она не одна, а в компании 3-5 собак. О спокойной ходьбе речи не идёт – питомцы требуют от хозяйки физических и интеллектуальных нагрузок, пробежек, игр. И если раньше она специально вывозила их гулять в лес, сейчас этого не требуется – всё в шаговой доступности.

Александра умело справляется с мощными питомцами, но всегда рада приезду гостей, которые готовы помочь с выгулом собак. С нетерпением она ждала и нас – любителей пообщаться с приютскими животными. Однако этот визит был совсем не похож на поездки в псковские зооприюты, где можно взять на прогулку понравившуюся собаку.

Началось всё с краткого инструктажа и примерки специализированной амуниции для дог-трекинга - походов с собакой по пересеченной местности. На нас надели специальный пояс, к нему пристегнули потяг (поводок с амортизатором). «В руки поводок не берите – вырвут. В случае чего собаку лучше одернуть, наклонившись вперёд, – чтобы спину не повредить. Ну а если тебя сильно тянут – хватайся за дерево, что тут еще сделаешь», - коротко проинструктировала Александра.

Немного оторопевшие, мы боязно подошли к 5 подопечным семьи Лаба, которые с нетерпением ждали прогулки, лаяли, толкались, пытались нас облизать, обнять. На собаках были универсальные шлейки, как только мы пристегнули к ним потяги – по одной собаке на человека – Александра открыла дверь. Все пятеро рванули на долгожданную свободу, мы, скользя, – за ними.

Мне досталась резвая, игривая девочка-маламут Лета. Справиться с ней не составило труда, хотя опыта прогулок с такими собаками у меня не было. Ощущения просто фантастические! Пробежка по красивому зимнему лесу с замечательным пушистым маламутом, то и дело норовящим поиграть с себе подобными, – прекрасный вариант активного отдыха. Правда, для бега по сугробам пригодилась бы высокая обувь.

Иногда мы переходили на спокойный шаг, и тогда сопровождавшая нас Александра делилась историями о своих удивительных собаках. Началось всё 10 лет назад – тогда она нашла на улице своего первого хаски Митю. «Целый год пытались найти его прежних хозяев, так и не нашли, и в итоге пёс остался с нами. И, когда начали гулять по городу с Митей, хаски сами стали к нам липнуть. Они чувствуют друг друга», - вспоминает Александра.

«Неподвижно лежала в углу, как тряпочка»

Со временем четвероногих питомцев в семье прибавилось – сейчас их 7. Все они в разное время были подобраны на улицах Пскова и других городов. Кроме того, на передержке всегда есть еще 1-2 собаки, которые находятся в ожидании новых хозяев.

Нам удалось познакомиться с четырьмя личными собаками Александры – маламутами Марсом и Летой, лайкой Люсей и хаски Манюней, а также «новенькой» хаски Вестой, которую подобрали всего неделю назад. У каждой собаки своя удивительная и грустная история.

«Лайка Люся - вторая наша собака в семье. Подобрали её подростком – Люсе было около года, - рассказывает Александра. - Позвонили люди, сказали, что собака в мороз минус 30 бегает в районе теннисного корта, похожа на хаски. Поехали, посмотрели: не хаски, конечно, но забрали. Нашли хозяев, ругались, что собаку выпускают на самовыгул. Хозяева быстро сдались и сказали, что собака им, в общем-то, не нужна. Мы пробовали пристроить Люсю, за два года она сменила 5 семей, и все не очень хорошо с ней обращались. Она осталась без передних зубов, с лишаем, затравленная. Ей было очень плохо. Неподвижно лежала в углу, как тряпочка, играть не умела». В один прекрасный момент Александра решила: всё, хватит. И оставила Люсю себе. Сейчас лайке около 8 лет, она счастлива и здорова.

Потом появилась Манюня. Ей было 5 месяцев. «Мы ехали из Изборска - гуляли по тропе здоровья - и заехали в Неёлово по сообщению о бегающем без присмотра щенке. Забрали её, полгода пристраивали, с трудом нашли новую семью. Там она пожила неделю и вернулась к нам: вышибала окна, двери, хотела вырваться, к тому же, писалась дома каждые 20 минут. У нас собаку как отпустило – стала спокойной, перестала писаться», - отмечает Александра. Манюня - самая активная и сильная собака в семье Лаба. Она готова гулять часами, очень выносливая - может 30 километров тянуть хозяйку с велосипедом и не устанет.

«Это называется байкджоринг - вид спорта, в котором собака буксирует велосипед. К соревнованиям мы пока что не готовы, но вокруг озера часто ездим. На потяг пристёгиваем к велосипеду и гоняем. Педали не надо крутить, Манюня сама тащит. Порой падаем, поэтому пришлось купить хороший закрытый велошлем – летишь на землю всегда лицом. Еще мне пригодилась мотоэкипировка – наколенники, «черепаха», - поясняет Александра.

«Декрет на много лет»

За последние 1,5 года в семье Лаба прибавилось сразу 3 собаки - хаски Мышка, маламуты Марс и Лета. Марс – один из самых особенных питомцев Александры. К тому же, он единственный мальчик в большой собачьей семье, так как кобелей в доме не признает. Этого маламута без преувеличения можно назвать звездой – его знают не только в окрестностях Изборска, но и в Санкт-Петербурге, куда он ездил вместе с хозяйкой на байк-фестиваль. Марсу всего 1,5 года, он, по сути, щенок. Но весит уже 40 кг. При чём маламуты растут до трёх лет, так что Марс станет еще больше вширь и вырастет сантиметров на 5.

«В 2019 году мне позвонила знакомая и рассказала, что отдала на передержку девочку-маламута, предположительно, беременную. Я поехала, смотрю - правда, ждет пополнения. Забрали себе, и через 5 дней она родила у родителей на балконе 8 щенят. Мы очень боялись, что там будут монстрики, которых мы никогда не пристроим. Но оказалось, что папаня тоже маламут, и щенки породистые. 5 щенков мы пристроили в Эстонию, и 3 остались в городе», - вспоминает Александра.

Марс был забронирован первым, но человек за ним так и не пришел, поэтому девушка решила оставить красивого пса себе. Его «изюминка» - разноцветные глаза: карий и голубой. Причём голубой цвет считается дефектом породы.

С самого рождения Марс везде сопровождает Александру, никуда её не отпуская. Еще маленьким щенком он регулярно ездил в машине, сейчас в небольшом авто ему тесновато, но пёс терпит – ради того, чтобы быть рядом с хозяйкой. В 2020 году он даже побывал в Крыму. «Мама мне говорит: «Ты Марса завела, это как декрет на много лет». Ездили с ним в отпуск. Отлично себя вёл, поездку длиной в 2,5 тыс. км перенес спокойно. Мы останавливались примерно раз в 4 часа, и он даже не пищал. Терпел, ждал. Жару перенес хорошо, каждый день купался в море. Марс кайфовал, играл в камушки, волны, как ребенок. Походный пёс», - улыбается Александра.

Его боевая подруга – маламут Лета. У этой собаки тоже особенная история. Лету нашли жители Гатчины, занимающиеся разведением диких животных. Сообщение о маламуте выложили в соцсети. «Я приехала и обалдела: Лета сидела в вольере с волками. Она с ними играла, в доску своя была», - удивляется псковичка. Собаку забрали в Псков, а на утро ей стало плохо – сильное отравление. Предположительно, ей не подошла еда, которой кормили диких животных. Лету удалось откачать, после полного выздоровления её стали пристраивать. «Знакомый решил её взять, но через 2 дня вернул, потому что «она очень активная». Мы были рады, что Лета вернулась, и она осталась жить с мамой», - вспоминает Александра.

Она припомнила еще одну историю, связанную с этими маламутами: когда появилась Лета, Марс еще был годовалым щенком, но уже красавцем-мужчиной. «Марс её повязал. Лета сразу поехала на стерилизацию, Марс - следом за ней на кастрацию. А так бы у них были 8 маленьких пушистиков. Вся ветклиника плакала. А куда их? Если бы была открыта граница, мы бы этих щенков пристроили. А сюда [в Россию - ПАИ] особо некуда», - вздыхает Александра.

По её словам, в Эстонии спрос на таких собак гораздо больше, и люди там адекватнее. Братья и сёстры Марса отправились за границу благодаря эстонскому сайту объявлений, они живут в хороших семьях, чипированы, привиты и стерилизованы. «У них все строго. Собак нельзя выкидывать – за самовыгул штраф 200 евро. Лучше в строгости держать людей, чем как у нас», - уверена псковичка.

В качестве примера она привела случай, произошедший с сестрой Марса. Щенком её пристроили в добрые руки в семью псковичей, а через год она появилась на улице. «Щенок маламута в её возрасте должен весить 30 кг. Она весила 15 - 50% массы тела недобор. Видимо, ее с детства просто не кормили. В итоге собака выросла очень маленькой, размером с хаски. Наш друг её забрал, теперь у нее все хорошо, набирает вес, стала лучше выглядеть», - радуется Александра.

«Хозяева должны с нами дружить»

Хаски Веста тоже оказалась ненужной хозяевам – её несколько раз выбрасывали на улицу в мороз. Январской ночью она была на улице в минус 20, и Александра не выдержала – забрала собаку. Уже неделю Веста живёт в тепле, сытости и ждет новых хозяев, которым её отдадут только после стерилизации. Ей 8 месяцев, привита. Совсем ещё игривый щенок, очень контактная и добрая, отлично себя ведет дома.

Вместе с ней ожидает пристройства в новый дом годовалая хаски Айса. Она уже привита и стерилизована. Собака очень ориентирована на человека, хорошо обучаема. Очень ласковая, но с характером. Находится на домашней передержке, дома ведёт себя замечательно.

Тем, кто захочет забрать Весту или Айсу, нужно быть готовыми к тому, что семья Лаба не отдаёт подопечных просто так. И речь совсем не о деньгах – собак пристраивают бесплатно. Потенциальным хозяевам сначала нужно заполнить анкету с заранее подготовленными вопросами, которые позволяют понять, готов ли человек завести ездовую собаку. «Вопросы простейшие, но часто из-за этого ругань. Нам пишут, мол, что это развод. А на что? Люди почему-то считают, что могут себе такое позволить, потому что это бесплатно. А мы не подбираем собак, чтобы отдать их в условия, сравнимые с теми, в которых животные страдали», - недоумевает Александра.

Если же по анкете всё складывается хорошо, девушка встречается с человеком, проводит беседу. И при хорошем исходе передает собаку. Судьба каждого бывшего подопечного отслеживается: «Хозяева должны с нами общаться, дружить, приезжать в гости, либо мы к ним».

За 10 лет Александре удалось пристроить не один десяток бездомных хаски, маламутов, лаек и других собак, в том числе беспородных. Общее количество хвостиков, нашедших новый дом, девушка затруднилась назвать. А вот в 2020 году благодаря Александре благополучно сложилась судьба 12 собак.

«Конечно, мы бы хотели перестать подбирать собак, чтобы их просто никто не выкидывал. Это не слишком просто: я, считай, не работаю, а деньги всегда нужны. Поработала недельку – на стерилизацию заработала, а на себя ничего. Так и живем. Когда заводишь собаку, полностью меняешь свой образ жизни, в том числе и работу. Для меня собаки – это всё, одни они почти не бывают. Их не кинешь на 10 часов, они с ума сойдут», - подчёркивает Александра.

Кстати, содержать ездовых собак относительно недорого. Самая затратная статья – амуниция, которая будет разной для прогулок по городским улицам и лесополосе. В городе собакам надевают специализированные ошейники, к которым пристегиваются хорошие крепкие поводки. В деревне же Александра использует шлейки и пояса с потягами. «Учитывая количество собак, у меня целый магазин уже», - смеётся она.

А в ближайшее время приедут долгожданные нарты, предназначенные для езды на упряжках из собак, упряжь для них и ароматизатор. Их изготовили на заказ в Ленинградской области. Коммерческих «покатушек» на собаках ждать не стоит – Александра не даст в обиду своих подопечных и будет использовать нарты только для тренировок. «Потому что это живые существа, это наши любимые собаки. Если поставить катания на поток, им будет плохо. В Карелии такое есть – так от вида собак плакать хочется. Они очень несчастные», - заверяет Александра.

А для начала её подопечным придётся научиться синхронно бегать, что весьма не просто. Пока что они могут бежать только парой, например, Марс и Лета. А вместе напоминают басню Крылова про лебедя, щуку и рака. «Но это будет весело», - обещает Александра.

При этом она добавила, что с ездовыми собаками лучше не геройствовать: «Выгул двух одновременно – оптимальный вариант, а трех – уже самоубийство. Начался как-то гололед, взяла трех, они меня покатили. В итоге все сбежали с поводками - и по двору за котом. Кот жив, всё у него в порядке. Но за собаками пришлось побегать».

«Главное - контакт с собакой»

Приезжающие к Александре гости могут не переживать - на дог-трекинг выдают строго по одной собаке в одни руки. Прошлой зимой от желающих пообщаться с необычными собаками отбоя не было – сказалась тёплая зима. В этом году гостей у Александры меньше – дали о себе знать пандемия и январские морозы.

«Гулять в мороз классно. Для ездовых собак это комфортная температура, - рассказывает Александра. - По идее, они могут выдерживать до минус 50, но только если подготовлены и обросли пухом. Лета, к примеру, «лысая» сейчас – подшерстка нет, так как круглый год живет в квартире. А Марс живет со мной в деревне, часто спит ночью на веранде, потому что ему жарко, и начинает понемногу обрастать».

На прогулке с подопечными Александры, действительно, не страшны морозы – будет очень жарко. Маршрут длиной 7-8 километров просто не замечаешь. Постоянные спуски, подъемы, ветхие мостики, живописные места - деревня Брод находится в двух километрах от широко известного туристам всего мира Изборска, в самом центре Изборско-Мальской долины. Неподалеку от тропы здоровья имеется подземный родник «Кипун-ключ», а прямо на маршруте расположен ручей, где когда-то работали мельницы. Настоящая находка для туристов.

Принять участие в дог-трекинге может любой человек. Возраст не важен – однажды с хаски Александры гуляли третьеклассницы. Они умело справлялись с резвыми собаками и с удовольствием бегали с собаками в сопровождении взрослых.

«Конечно, я всегда подбираю собаку по силам человеку. Например, с Марсом проще справиться мужчине. Был как-то случай: приехал знакомый с семьёй, взял Марсика. И на узком мостике над мельничным ручьём Марс увидел собачку – пришлось хвататься за дерево. Можно еще подтянуть поближе за шлейку, тогда у собаки не останется выбора. Они у меня хулиганы еще те, послушание на двоечку», - улыбается Александра.

Во время нашей прогулки Марс тоже проявил себя истинным охотником – попытался погнаться за лебедем, которых сейчас видимо-невидимо в окрестностях Изборска. Но всё же продемонстрировал полученные навыки послушания и предпочёл охоте обычное купание в ледяной воде. Все собаки Александры в восторге от водных процедур.

«Они знают простые команды – «сидеть», «лежать», «дай лапу», «ждать», «стой», «вперед» и «нельзя» – самую главную. Главное ведь контакт с собакой, который налаживается лучше всего, если она живет с хозяином дома. В вольерах животные дикие - спустишь такого с поводка, он и полетит куда-нибудь. Мои нормально гуляют, хотя с незнакомыми – всегда с опаской. Лета вообще гуляет с людьми выборочно, абы с кем не пойдёт», - продолжает Александра.

Конечно, и у неё бывали курьёзные случаи, когда собаки разбегались по разным сторонам. Но никто из её подопечных никогда не терялся: Александра всегда вовремя реагирует и ловит беглецов. «Я удивляюсь, как люди теряют своих собак – как? У меня 6 собак, и я их не теряю. Значит, нет контакта, и они не считают, что это их хозяин. Просто бегают в автономном режиме, и им никто не нужен. Все наши собаки до нас тоже, скорее всего, не чувствовали, что у них был хозяин», - уверяет Александра.

К примеру, Мышка живет у её родителей уже больше года, но до сих пор не адаптировалась к дому: «Эдакая собака-аутистка: «не трогайте меня», «не подходите». Думаю, на неё никто никогда не обращал внимания. Она была как тряпочка кинута где-то: лежи и не двигайся». Мышке 4 года, Александре удалось найти питомник, где её покупали, но данные о хозяевах не сохранились. «Она особенная, писается дома, не может терпеть туалет вообще. И в вольер жалко, она диванная принцесска. Очень маленькая, утончённая, любит удобство, уют - выставочная собака. Даже когда гуляет по улице в очень грязную погоду, возвращается домой чистой. Ни одной песчинки на ней нет. У всех свои особенности», - говорит Александра.

***

Тем временем, наш дог-трекинг подошел к концу. Прошло не больше часа, а нагулялись все – и мы, и собаки. Очутившись дома, они без промедлений заняли любимые места – одни на полу, другие на диванах и креслах. Александра пояснила, что им всё равно, сколько гулять – 20 минут или 3 часа. Главное - как гулять. Животным нужны игры, занятия, упражнения, умственные нагрузки. «Если 3 часа просто ходить и ничего не делать, это бесполезно», - пояснила псковичка и вынесла нам вердикт: погуляли отлично, собаки спят. А значит, контакт налажен, и мы обязательно приедем в гости к Александре снова.