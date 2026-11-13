Свинец из старого водопровода может годами накапливаться в организме и повреждать мозг

10:50, 13 ноября 2026, ПАИ

Свинец, попадающий в питьевую воду из изношенных водопроводных систем, способен постепенно накапливаться в организме и повреждать нервную систему, почки и сосуды. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, пишет spbdnevnik.ru.

По словам специалиста, в первую очередь токсичное воздействие свинца отражается на работе нервной системы: металл нарушает передачу сигналов между нейронами и усиливает окислительное повреждение тканей.

Среди возможных признаков хронического отравления – ухудшение памяти и внимания, раздражительность, нарушения сна, головные боли, слабость в конечностях и покалывание в пальцах. При длительном воздействии свинца также могут пострадать почки, нарушиться образование гемоглобина и повыситься артериальное давление.

Источниками загрязнения питьевой воды могут быть старые трубы, паяные соединения и латунная арматура, содержащие свинец.

Интенсивность вымывания металла зависит от характеристик воды и состояния труб. Как объяснила Екатерина Кашух, этот процесс ускоряется, если вода более кислая, мягкая и тёплая, а также если она долго находится в водопроводе. «Накипь может как замедлять выход металла, так и накапливать его с последующим сбросом при изменении состава воды», – отметила врач.

Особенно опасно длительное воздействие свинца для детей: их организм активнее усваивает этот металл, а развивающийся мозг более чувствителен к его токсическому действию.

Риски существуют и во время беременности. Свинец способен проникать через плаценту к плоду. Кроме того, изменения обмена кальция в организме женщины могут приводить к высвобождению металла, накопленного в её костях.