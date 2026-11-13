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Общество

Названы дни, когда улететь на новогодние праздники дешевле всего

Самыми дешёвыми датами для перелёта на новогодние праздники являются 7 и 8 января: в эти дни билеты из Москвы и Санкт-Петербурга дороже обычного в среднем лишь на 21–25 %. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель туристического онлайн-сервиса FoxAway Евгений Гертнер.

Фото: ПАИ

По его словам, 29 декабря переплата достигает 86 %. Новогодние билеты из Москвы примерно на 54 % дороже, чем по тем же направлениям в другие дни декабря и января, из Санкт-Петербурга – на 45 %.

Для шести из десяти направлений самая низкая цена с 28 декабря по 8 января приходится именно на 7 или 8 января. Например, перелёт Москва – Сочи 8 января стоит 5 700 рублей, как и в обычный день, а 30 декабря – 16 100 рублей.

«Понятно, что не все хотят встречать Новый год в самолёте. Хотя есть немало поклонников именно такого формата празднования. Но если сидеть за праздничным столом дома не принципиально, то 31-го или 1-го можно улететь заметно дешевле», – пояснил Евгений Гертнер.

Руководитель FoxAway сообщил, что на двух третях направлений перелёт 31 декабря и 1 января дешевле, чем 30 декабря. По его словам, если есть возможность сдвинуть дату, стоит прицениться к 31 декабря и 1 января. Так, авиаперелёт Санкт-Петербург – Сочи 1 января стоит 14 000 рублей против 19 600 рублей 29 декабря.

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Названы дни, когда улететь на новогодние праздники дешевле всего

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