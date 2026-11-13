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Общество

Домик хоббита появился в Пскове

Арт-объект «Домик хоббита» появился на территории котельной № 20 в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковских теплосетей.

Фото: пресс-служба Псковских тепловых сетей

Сейчас на территории котельной № 20 идёт финальная подготовка. Домик уже стоит, и в ближайшие две недели завершатся последние монтажные работы.

«Самое волнительное впереди: скоро в окнах загорятся огоньки. И это не просто декор – это маленький символ: даже в самом индустриальном месте есть место теплу, которое согревает не батареи, а сердце», – отметили в Псковских теплосетях.

  • Арт-объект «Домик хоббита» появился в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковских тепловых сетей
  • Арт-объект «Домик хоббита» появился в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковских тепловых сетей
  • Арт-объект «Домик хоббита» появился в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковских тепловых сетей

Планируется, что для работников пространство будет работать как короткая пауза между сменами, а для гостей станет точкой на экскурсионном маршруте, которая запоминается.

Кроме того, палисадник на территории стал полноценным сквером, а рядом появились беседка и декоративные заборчики.

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