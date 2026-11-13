В Пскове торжественно открыли детский медиафорум

11:15, 13 ноября 2026, ПАИ

Медиафорум «Медиамост» торжественно открыли в региональном Доме молодёжи сегодня, 13 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

С приветственным словом к участникам обратилась руководитель пресс-службы Росдетцентра Дарья Фоменко. Она приехала передать слова благодарности от директора Российского детско-юношеского центра Александра Кудряшова, который следит за работой участников форума и советников директоров по воспитанию.

«Я приехала с важной миссией – передать слова благодарности директора Российского детско-юношеского центра Александра Кудряшова, который следит за вашей работой, за работой советников. Важность этого форума невозможно переоценить. Против нашей страны ведутся две войны, и одна из них – за умы в информационном пространстве. Мы боремся с этим, пытаемся этому противостоять, и нам это удаётся», – отметила Дарья Фоменко.

Она также поблагодарила за сотрудничество министерство молодёжной политики Псковской области и АНО ИД «Медиацентр 60». Дарья Фоменко выразила уверенность, что участники смогут обменяться опытом и рассказать о своих достижениях, она пожелала им продуктивной работы.

Министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев добавил, что всегда рад видеть региональный Дом молодёжи заполненным. Он назвал форум хорошей возможностью поработать с профессионалами и получить новые знания.

«И максимально важно быть в своём контенте честным и искренним. Желаю прислушиваться к мнению наставников и сохранять при этом своё. Развивайтесь и любите Родину, она у нас одна», – обратился к участникам Дмитрий Яковлев.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова подчеркнула, что основа медиа – любовь к своему делу, командная работа, постоянное развитие и стремление к высоким результатам.

«Медиа – это про любовь, про команду, общение, про высокую планку, постоянное обучение и желание стать лучше. Это возможность каждый день проживать новую жизнь, задавать вопросы невероятным людям. Очень важно, чтобы медиа были не только честными, но и глубокими. Желаю получить удовольствие от сегодняшнего дня и почувствовать эту любовь», – сказала Ирина Фёдорова.

Региональный координатор проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова обратила внимание, что форум проводится уже третий год и стал традиционным. При этом в нынешнем году к его участникам впервые присоединились родители.

«Это необычный медиафорум, у нас сегодня появились новые участники – это родители. Это мероприятие проводится уже три года, и мы видим результаты – как развиваются школьные медиацентры. Желаю плодотворной работы, успехов. Сегодня с вами будут общаться прекрасные специалисты. Не бойтесь, задавайте вопросы. Всем нам удачи!» – заключила Юлия Колбасова.