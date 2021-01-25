Эксперты рассказали псковским студентам, как личная страница в соцсети может повлиять на поиск работы

17:34, 25 января 2021, ПАИ

ПсковГУ в День студента организовал онлайн-марафон soft-skills, на котором опытные спикеры делились секретами успешного трудоустройства, проектного менеджмента и карьерного роста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В число спикеров вошли, в частности, эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов, победитель Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» Сергей Морозов, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Михаил Васильев, директор по развитию QRepublik, генеральный директор «Факультетус» Сергей Вищипанов.

Студенты обсудили с экспертами важность развития гибких навыков во всех сферах жизни. «Очень интересно было послушать о том, как лучше всего выглядеть и вести себя, когда устраиваешься на работу. А также в условиях современных было полезно узнать, как искать и устраиваться на работу удалённо», - отметила одна из участников марафона, студентка ПсковГУ Мария Шацких.

В числе тем марафона было рассмотрено влияние имиджа человека в социальных сетях на принятие работодателем решения о его трудоустройстве. «Я раньше не задумывалась об этом, но это реальный факт, что работодатели самым тщательным образом изучают соцсети кандидатов на должность», - добавила студентка Рита Быстрова.

Марафон проходил в течение дня, подключиться мог любой желающий в любой момент. Всего в марафоне приняли активное участие 120 студентов: задавали спикерам вопросы и делились мнениями.