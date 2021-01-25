О Гарри Поттере решили снять сериал

22:18, 25 января 2021, ПАИ

HBO Max и Warner Bros. проводят переговоры о совместном производстве сериала о вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Проект находится на самой ранней стадии разработки, продюсеры ищут сценаристов. Пока неизвестно, о чём будет сериал и кто сыграет в нём главные роли.

Правами на франшизу обладает Джоан Роулинг, автор серии книг о мальчике-волшебнике. Она полностью контролирует производство и сценарий каждого проекта вселенной.

Фильмы про Гарри Поттера составляют большой приток прибыли Warner Bros. Восемь оригинальных фильмов собрали более 7 млрд долларов в прокате. Позже на экраны вышла серия приквелов «Фантастические твари», в которой должны выйти ещё три картины. По контракту, заключённому между NBCUniversal и Warner Bros., также были созданы тематические парки по волшебной вселенной.