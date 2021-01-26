Международный день таможенника празднуется 26 января

07:00, 26 января 2021, ПАИ

Ежегодно 26 января во всем мире празднуется профессиональный праздник всех работников таможенных служб, пишет calend.ru.

В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация (World Customs Organization), ВТАО. На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы. В 1983 году этот день был выбран в качестве ежегодного праздника.

Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба. На сегодняшний день Всемирная таможенная организация объединяет 183 государства-члена, которые управляют более 98% всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч таможенников во всем мире. Российская таможенная служба насчитывает 68 тысяч человек и является одной из крупнейших. Свой национальный профессиональный праздник российские таможенники отмечают 25 октября.