Жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры для проверок перепланировок

08:59, 26 января 2021, ПАИ

Для проверок перепланировок в России жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой, пишет газета «Известия».

В настоящее время доступ в квартиры возможен по решению суда. Эту процедуру проверки хотят ускорить, поскольку незаконные перепланировки могут привести к трагическим последствиям для жильцов. Документ предложено ввести в Кодекс административного судопроизводства. Такие дела суды должны рассматривать в течение пяти дней, а решение по ним исполняется немедленно.

Документ находится на рассмотрении правительства для последующего внесения в Госдуму. Предоставить его на рассмотрение нижней палаты планируется в марте 2021 года.