0
10:09
Две выброшенные на улицу хаски ищут новый дом в Пскове
10:06
Собаки - образ жизни: как псковичка спасает брошенных хаски и маламутов
09:43
Вытрезвителей в Псковской области не будет до решения вопроса с финансированием
08:59
Жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры для проверок перепланировок
08:01
Наблюдать за кошками советует сегодня народный календарь
23:00
В результате ДТП на улице Коммунальной пострадал один человек
22:18
О Гарри Поттере решили снять сериал
Еще новости
Общество

Жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры для проверок перепланировок

Фото Дарьи Хватковой

Для проверок перепланировок в России жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой, пишет газета «Известия».

В настоящее время доступ в квартиры возможен по решению суда. Эту процедуру проверки хотят ускорить, поскольку незаконные перепланировки могут привести к трагическим последствиям для жильцов. Документ предложено ввести в Кодекс административного судопроизводства. Такие дела суды должны рассматривать в течение пяти дней, а решение по ним исполняется немедленно.

Документ находится на рассмотрении правительства для последующего внесения в Госдуму. Предоставить его на рассмотрение нижней палаты планируется в марте 2021 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Две выброшенные на улицу хаски ищут новый дом в Пскове
26 января 2021
Две выброшенные на улицу хаски ищут новый дом в Пскове
Вытрезвителей в Псковской области не будет до решения вопроса с финансированием
26 января 2021
Вытрезвителей в Псковской области не будет до решения вопроса с финансированием
Жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры для проверок перепланировок
26 января 2021
Жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры для проверок перепланировок
Наблюдать за кошками советует сегодня народный календарь
26 января 2021
Наблюдать за кошками советует сегодня народный календарь
В результате ДТП на улице Коммунальной пострадал один человек
25 января 2021
В результате ДТП на улице Коммунальной пострадал один человек
О Гарри Поттере решили снять сериал
25 января 2021
О Гарри Поттере решили снять сериал
#Опросник ПАИ: Быть студентом весело или сложно
25 января 2021
#Опросник ПАИ: Быть студентом весело или сложно
Владимир Путин высказался о дворце в Геленджике
25 января 2021
Владимир Путин высказался о дворце в Геленджике

Идет загрузка...