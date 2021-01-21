Более 500 тысяч выплатила бежаницкая администрация подрядчику после проверки прокуратуры

09:14, 26 января 2021, ПАИ

Администрация Бежаницкого района погасила задолженность перед ООО «Монтажно-строительная фирма «Теплоэнергомонтаж». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Между муниципалитетом и компанией заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму 5 263 160 рублей. На момент прокурорской проверки у органа местного самоуправления имелась перед подрядчиком текущая задолженность в размере более 500 тыс. рублей.

В этой связи прокурор района объявил главе администрации предостережение о недопустимости нарушения закона, а также срыва сроков оплаты выполненных работ. В результате задолженность была погашена в полном объеме.