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Более 750 тысяч рублей задолжал сотрудникам новоржевский «Энергоресурс»

Более 750 тысяч рублей задолжал сотрудникам новоржевский «Энергоресурс», сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Во время проверки выяснилось, что в МП «Энергоресурс» заработная плата выплачивалась лишь один раз в месяц, при этом начисленная 64 работникам предприятия заработная плата в размере более 750 тысяч рублей в установленный срок не предоставлена. В этой связи в адрес руководителя организации внесено представление с требованием незамедлительного устранения нарушений. В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. В результате принятых мер прокурорского реагирования директор организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, нарушения закона устранены.

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