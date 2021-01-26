В Псковской области принимают заявки на конкурс «За нравственный подвиг учителя»

10:12, 26 января 2021, ПАИ

В Псковской области идёт приём заявок на региональный этап всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Конкурсные работы принимаются до 31 марта в печатном и электронном вариантах. Работы в электронном виде необходимо разместить на сайте конкурса, в печатном виде — отправить по адресу: 180021, Псков, улица Красногорская, д. 26, храм св. Константина и Елены, протоиерею Роману Ледину.

Итоги регионального этапа конкурса будут подводиться в апреле-мае. Победители смогут принять участие в дальнейших этапах мероприятия: межрегиональном и федеральном.

Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитаия и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проводится по инициативе Русской православной церкви совместно с Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке полномочных представителей президента РФ в федеральных округах.

В мероприятии участвуют представители всех типов существующих в России учебных заведений: педагоги общеобразовательных, православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы.

В работах, предоставляемых на конкурс, содержится богатый опыт педагогической практики в области духовно-просветительского и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой художественной культуры, отечественной истории.

Контактные лица: отдел религиозного образования и катехизации Псковской епархии - Ольга Дубик, 8-911-353-65-22, oroik-pskov@yandex.ru;

Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, Ольга Лапицкая, кафедра методологии постдипломного педагогического образования, 8 (8112) 66-92-45, metodolog215@gmail.com.