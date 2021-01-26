Псковичка обокрала магазин на Советской

10:17, 26 января 2021, ПАИ

25 января экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Советской поступил сигнал «Тревога». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты питания и бытовую химию.

Подозреваемая передана сотрудникам полиции.