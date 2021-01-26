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Псковичка обокрала магазин на Советской

25 января экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Советской поступил сигнал «Тревога». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты питания и бытовую химию.

Подозреваемая передана сотрудникам полиции.

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