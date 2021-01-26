Псковичка фиктивно зарегистрировала 22 граждан РФ

10:54, 26 января 2021, ПАИ

В деревне Заходы Псковского района 43-летняя безработная псковичка в период с февраля 2019 года по декабрь 2020-го фиктивно зарегистрировала 22 граждан РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина призналась в содеянном, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в деревне Еремкино Великолукского района в декабре 2020 года неработающая 36-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации. Ведется проверка.

А в поселке Палкино 54-летняя местная жительница подозревается в фиктивной регистрации в квартире дома по улице Набережной двух граждан Узбекистана и гражданина Таджикистана. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

В полиции напомнили жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные действия.