Нашёлся один из пропавших в Великих Луках подростков

10:58, 26 января 2021, ПАИ

Нашёлся один из пропавших в Великих Луках подростков, сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук». Отыскать удалось Александра Булгакова 2004 года рождения.

Поиски Снежаны Беляевой 2005 года рождения продолжаются. На вид девушке 14-15 лет, рост средний 150-160 см, худощавого телосложения, волосы русые, вьющиеся. Была одета в куртку, шарф светлого цвета, юбку, колготки, кроссовки - всё черного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 02 или 8-999-093-81-57.