Нашёлся один из пропавших в Великих Луках подростков
Нашёлся один из пропавших в Великих Луках подростков, сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук». Отыскать удалось Александра Булгакова 2004 года рождения.
Поиски Снежаны Беляевой 2005 года рождения продолжаются. На вид девушке 14-15 лет, рост средний 150-160 см, худощавого телосложения, волосы русые, вьющиеся. Была одета в куртку, шарф светлого цвета, юбку, колготки, кроссовки - всё черного цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 02 или 8-999-093-81-57.