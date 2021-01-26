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Общество

Уборкой Пскова занимаются 30 единиц техники

С 12 по 26 января из Пскова вывезли порядка 5 тысяч кубометров снега. Уборкой города занимаются 30 единиц техники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Для складирования снега оборудована специальная площадка с видеонаблюдением на Ваулиногорском шоссе.

Работа по уборке снега осуществляется в рамках исполнения муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети Пскова. Ежедневно проводится режимная уборка улиц города, в том числе уборка проезжей части дорог, автобусных остановок, парков и скверов.

На улицах города расчисткой снега занимаются сразу несколько подрядных организаций. Грейдеры чистят основные городские магистрали, улицы с автобусным движением, а также подъезды к социальным, образовательным, медицинским учреждениям и к другим жизненно важным объектам.

 

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