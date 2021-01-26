Более 1600 писем отправили Деду Морозу псковичи

14:25, 26 января 2021, ПАИ

Псковичи отправили более 1600 писем Деду Морозу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.

В 2020 году «Почта России» отправила более 220 тысяч писем Деду Морозу со всей страны. Писать письмо волшебнику жители региона могут на протяжении всего года. Для этого достаточно опустить письма, рисунки, открытки в любой почтовый ящик.

Письма Деду Морозу отправляются как обычные, в конверте с маркой соответствующего номинала или литерой «А». Чтобы послание дошло получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Для получения ответа нужно указать свой адрес с индексом.

«Отправлять письма Деду Морозу - давняя добрая традиция. У нее нет возрастных ограничений, главное - верить в чудо. Я в своем детстве каждый год писал новогодние письма, а теперь свои пожелания мы отправляем вместе с дочерью», – рассказал директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

Жители Северо-Запада отправили Деду Морозу почти 22 тысячи писем. Больше всего их было отправлено из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Вологодской областей.