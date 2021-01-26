Представители вузов Псковской области обсудили изменения в молодёжной политике страны

14:38, 26 января 2021, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялось первое совещание проректоров и ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях высшего образования Псковской области. В нём приняли участие представители ПсковГУ, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, а также начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, идея проводить подобные встречи-совещания родилась в университете в свете новых тенденций в молодёжной политике вузов и важности сетевого взаимодействия в вопросах воспитательной работы.

«Нужно консолидировать наши усилия, – отметил проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Александр Захаров. – Вместе мы может проводить масштабные, массовые мероприятия волонтёрской, творческой, спортивной направленности. Для этого высшим учебным заведениям области просто необходимо постоянное взаимодействие и обмен опытом».

Одной из тем совещания стали внесённые в этом году изменения в Федеральный закон об образовании, касающиеся внедрения модулей по воспитательной работе в образовательные программы вузов. Изменения в программы по распоряжению Минобрнауки РФ необходимо внести до 1 сентября 2021 года.