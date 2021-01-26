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Общество

Беременных просят избегать вакцины от коронавируса Moderna

Эксперты Всемирной организации здравоохранения призвали беременных женщин избегать вакцинаций препаратом mRNA-1273 американской компании Moderna, сообщает пресс-служба ВОЗ.

Эксперты считают, что не следует применять вакцину mRNA-1273 при беременности, если только «польза от вакцинации беременной женщины не перевешивает потенциальные риски вакцины». Речь идет, в частности, о женщинах - медицинских работниках, которые подвергаются угрозе заражения. Что касается кормящих матерей, то эксперты обратили внимание на «отсутствие данных о безопасности вакцины» на этот счет, тем не менее рекомендовали проводить вакцинацию.

Применять mRNA-1273 рекомендовано только в тех случаях, когда «возможно лечение анафилактического шока».

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