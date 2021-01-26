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Экономика

В Псковской области стали производить больше молока, мяса скота и птицы

Производство молока, скота и птицы на убой выросло в Псковской области в 2020 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, молочной продукции стало больше на 2%, скота и птицы - на 13,8%.

Прирост обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99%, молока - 80%.

В хозяйствах всех категорий произведено 373 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 203 тыс. тонн молока, 86 млн яиц. По сравнению с 2019 году производство яиц сократилось на 1,1%.

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