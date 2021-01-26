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Общество

Иностранцев с Карибских островов не пустили в ЕС псковские пограничники

В Псковской области пресечена очередная попытка незаконного пересечения государственной границы РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Четырех иностранных граждан задержали пограничники в лесополосе в районе населенного пункта Лединки Пыталовского района. Задержанные заявили, что являются жителями одного из островов северной части Карибского моря, они приехали в Россию на заработки в начале 2020 года. Затем они хотели попасть в страны Евросоюза. Для этого молодые люди купили автомобиль, на котором прибыли в Псковскую область. Добравшись до пограничной зоны, иностранцы оставили машину и пошли пешком в сторону границы.

В настоящее время проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Пограничное управление предупреждает об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Максимальная санкция ст. 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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